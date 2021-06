Rachat de RTL Belgium - Le rachat de RTL par DPG et Rossel, "seule formule envisageable" (expert)

Le rachat, annoncé lundi matin, de RTL Belgium à RTL Group par les groupes médias flamand DPG Media et francophone Rossel était, au vu de la situation, "la seule formule envisageable", réagit Frédéric Antoine, professeur à l'UCLouvain et spécialiste dans l'analyse sociologique et l'économie des médias belges. Cette opération donne, selon lui, avant tout naissance à un nouveau groupe média transcommunautaire, qui sera un acteur très important sur le marché publicitaire belge.