La chronique «Variations»: la laïcité française est inclusive

La laïcité française est mal vue par ceux qui défendent le droit au port du voile en toutes circonstances ou presque. On lui reproche d’exclure et de discriminer, par ses lois imposant une neutralité d’apparence aux fonctionnaires ou aux élèves de l’école publique. Et, de plus en plus, on la discrédite en bloc ou sans discussion, en la présentant comme une spécificité hexagonale qui constituerait, en Belgique, un produit d’importation dont l’effet serait de polluer le débat sur la neutralité.