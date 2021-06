Un nouveau bâtiment dédié à la logistique des produits pharmaceutiques à Brucargo

Un nouveau bâtiment de plus de 4.000 m² d'entrepôts et de bureaux a été achevé sur le site de Brucargo, la zone logistique de Brussels Airport, signale lundi l'aéroport bruxellois. Il abritera Medexi, une co-entreprise de plusieurs sociétés du secteur pharmaceutique qui sera responsable de l'emballage, du stockage, du transbordement et de la livraison de produits médicaux.