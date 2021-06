SéOS, une ligne gratuite et anonyme pour les fantasmes sexuels déviants

La ministre Valérie Gatigny a assisté lundi matin à Saint-Servais (Namur) au lancement du service SéOS, une ligne d'écoute et une adresse mail à destination des personnes ayant des fantasmes sexuels déviants.

C'est dans les locaux de l'UPPL, le centre d'appui wallon spécialisé dans la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel qu'est abrité le SéOS. Le service d'écoute et d'orientation spécialisé propose désormais une ligne d'écoute anonyme, gratuite et confidentielle à destination des personnes concernées par les fantasmes sexuels déviants.

"On pense toujours qu'il n'y a rien à faire, que les auteurs vont forcément récidiver. Ce n'est pas le cas : ils ne passent pas tous à l'acte. Le but de cette ligne est évidemment de faire de la prévention en proposant une prise en charge adaptée, spécifique et dédiée", a indiqué Marie-Hélène Plaëte, coordinatrice de SéOS.

La ministre Valérie Glatigny, en charge des Maisons de Justice de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a alloué une enveloppe de 100.000 euros à ce projet-pilote. "En soutenant et en développant ce type d'outils, qui s'inspire d'expériences menées à l'étranger, nous souhaitons agir en amont aussi souvent que possible", a souligné Mme Glatigny.