Rester en bulle à la maternité, un plus pour la mère et le bébé

J’ai toujours eu une idée bien précise de mon accouchement. À l’âge de 20 ans, en allant voir un bébé en clinique, j’avais été effarée de constater qu’il y avait tellement de monde dans la chambre que la maman avait été obligée d’aller allaiter son enfant dans les toilettes ! Il y a deux ans quand Maxime est né, on avait déjà limité la présence des amis à l’hôpital. Cette fois, avec le covid, on est tranquille. Juste mon mari, mon fils et la petite Alba. On forme une bulle tranquille, tout ce qu’il faut pour apprendre à se connaître dans la douceur. Pour les autres membres de la famille et les amis, ce sera pour plus tard. Tout le monde a attendu neuf mois ; tous peuvent bien attendre encore quelques jours. »