Novak Djokovic cède une manche puis déroule lors de son entrée au tournoi de Wimbledon

Novak Djokovic, N.1 mondial, s’est défait en quatre manches du jeune Britannique de 19 ans Jack Draper, 253e mondial et bénéficiaire d’une wildcard. Après la perte de la manche initiale 4-6, il n’a plus connu le moindre souci par la suite s’imposant 6-1, 6-2, 6-2 dans les trois suivants et a rejoint le 2e tour après 2 heures de jeu.

Break d’entrée

Djokovic entrait mal dans son match et se faisait breaker à 1-1. Draper saisissait sa chance à deux mains et validait son break dans le foulée pour mener 1-3. Le gaucher londonien profitait de la mauvaise passe du vainqueur de Roland-Garros pour remporter la première manche 6-4 après 38 minutes.