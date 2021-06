Interdire les groupes incitant à la haine: l’impossible légifération?

PS et MR ont tous deux déposé des propositions de loi visant à punir plus durement les groupes radicaux. Le débat, qui touche sur le fond à la liberté d’association, est extrêmement sensible.

Punir plus durement les groupes et associations incitant à la haine, quitte à les dissoudre. Cela fait plusieurs semaines que le débat anime les sessions de la commission Intérieur de la Chambre, parfois de manière virulente (lire par ailleurs). A l’aune de nouvelles révélations concernant Schild&Vrienden (le mouvement de jeunesse d’extrême droite, dont certains membres ont suivi des entraînements armés à l’étranger), Vooruit et le PS ont effectivement estimé au début de l’année qu’il était temps resserrer la vis. Pour ce faire, ils ont décidé de ressortir du placard une loi de 1934, celle « interdisant les milices privées », pratiquement inutilisée depuis lors. Les rouges veulent donc la remettre au goût du jour et la changer en loi « interdisant les milices privées et les associations incitant à la violence, à la discrimination ou à la haine ».