Nouvelle solution de mobilité: une voiture louée et partagée

On connaissait les voitures partagées (comme Cambio), le partage de voitures personnelles (comme Cozywheels), une option supplémentaire vient s’ajouter aux nouvelles formes de mobilité : la voiture louée et partagée. À partir de ce mois de juillet, Lynk & Co propose à la fois ses voitures et ses services de partage, en Belgique. Comme dans le reste de l’Europe mais aussi en Chine, aux USA… « Notre objectif 2021 était d’atteindre 9.000 commandes en Europe, nous en sommes déjà à 17.000 en juin », explique, satisfait, Alain Visser, le CEO anversois de l’entreprise, une filiale du groupe chinois Geely qui a repris la marque Volvo en Suède en 2010.