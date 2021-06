Pour Roland Cayrol, le président des Hauts-de-France a eu le courage de mener de front ses deux campagnes. Il a compris que la politique n’était pas une affaire de « Bisounours » et a saisi les codes de la communication politique.

Entretien

Roland Cayrol est politologue et essayiste. Il tire les leçons des élections régionales et pointe Xavier Bertrand, large vainqueur dans les Hauts-de-France, comme le possible « troisième homme » à l’élection présidentielle de l’an prochain..

La carte de France est exactement la même qu’en 2015. Avec la prime aux sortants, c’est le « dégagisme » qui a été dégagé ?