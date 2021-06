Rachat de RTL Belgium - Aucun plan de restructuration à l'ordre du jour après le rachat, assure le CEO de RTL

Aucun plan de restructuration n'est à l'ordre du jour après le rachat pour 250 millions d'euros de RTL Belgium à RTL Group par DPG Media et Rossel, a affirmé lundi, auprès de l'agence Belga, Philippe Delusinne, CEO de la filiale belge. A ses yeux, la pluralité des médias en Belgique sera en outre renforcée par cette opération, et non pas affectée.

Le patron de RTL Belgium s'est dit ravi par le choix des deux repreneurs, pointant leur ancrage belge et les relations déjà existantes entre les différents partenaires. Il compte pouvoir s'appuyer sur leur expertise et la cumuler pour faire face aux défis importants qui attendent le secteur, en particulier "face à une concurrence de plus en plus multiple et internationale".

Le premier et le plus important de ces défis sera la transformation digitale de la filiale belge de RTL Group. "Nous allons voir comment elle s'est faite chez DPG, comment elle se fait chez Rossel et comment on peut gérer demain, et mieux qu'avant, les datas et faire de notre média de masse traditionnel un média beaucoup plus au goût du jour et qui rentre de plein pied dans cette transformation digitale", explique Philippe Delusinne.