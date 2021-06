Bruxelles: «Une nouvelle méthode pour le quartier européen»

Exit le PAD Loi. Rudi Vervoort et Pascal Smet se donnent six mois pour « rénover la gouvernance du périmètre ». En adéquation avec la stratégie immobilière de la Commission européenne.

La vie a repris, places du Luxembourg et Jourdan, mais pas aussi grouillante qu’avant (le covid)… Le télétravail prive le quartier européen d’une (bonne) part de ses résidents diurnes. Et, même si la rentrée devrait ramener dans leur capitale des fonctionnaires des 27 coins de l’Union, la fréquentation quotidienne sera moindre qu’avant la crise sanitaire. De quoi chambouler l’avenir du périmètre Loi/Schuman écrit depuis le début du siècle par les autorités bruxelloises. Jusqu’à la fin 2019, la Région bruxelloise misait sur le « PAD Loi », qui, une fois approuvé, fixerait la stratégie et le cadre réglementaire pour le développement urbanistique. Un « plan d’aménagement directeur », dernier avatar d’une litanie planificatrice de plus de dix ans, au double objectif : mixité et densité.