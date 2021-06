Rénover le planétarium de Bruxelles: «C’est maintenant ou jamais»

Avec plus de 50 ans au compteur, le planétarium de Bruxelles – l’un des plus grands d’Europe – fait figure de vénérable. Pour tenir le coup dans l’ouragan immobilier qui s’annonce au Heysel, il a bien besoin d’un sérieux lifting.

Chaque année, 50.000 visiteurs prennent le chemin du planétarium de Bruxelles. La moitié sont des groupes scolaires, de la maternelle au secondaire, et même des universitaires. Institution discrète – désuète, diront certains –, le vénérable dôme qui orne le plateau du Heysel où sont hébergés de nombreuses activités aimerait faire l’objet de meilleures attentions. Certes, la technologie a suivi : passé au numérique en 2009, l’honorable érigé au début des années 70 vient de se voir doté de huit nouveaux vidéoprojecteurs laser ultramodernes. On ne vient plus seulement s’y mettre la tête dans les étoiles et les planètes, mais on y admire aussi des films sur la Terre, sur le changement climatique, etc. Nous sommes des étoiles est le titre du nouveau film pour les enfants, sortant fort à propos pour les vacances scolaires…