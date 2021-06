Régionales en France: entre durcissement et dédiabolisation, le cœur du RN balance

Décodage

Lendemain de veille difficile pour le Rassemblement national. Le parti d’extrême droite français a raté son pari à l’issue du second tour d’élections régionales largement boudées par les citoyens. Galvanisé par des sondages qui se sont avérés trop optimistes – au premier tour, les candidats frontistes étaient annoncés en tête dans six régions –, le RN, qui comptait faire basculer au moins la région Provence-Alpes-Côte d’Azur repart les mains vides. Et enregistre un recul dans toutes les régions quand on compare les résultats du second tour des régionales de 2015 et 2021. Les remontrances de Marine Le Pen n’auront pas permis de remobiliser l’électorat dans l’entre-deux tours.