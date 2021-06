Moins de bureaux pour les fonctionnaires

Par Véronique Lamquin et E.D.

Pour la Régie des bâtiments, gestionnaire immobilier de l’Etat, la crise sanitaire, et son impact sur l’organisation du travail, constitue une opportunité. « D’améliorer la durabilité des bâtiments dont nous avons la maîtrise foncière, de renoncer aux espaces de moins bonne qualité quand c’est possible, d’améliorer le confort du personnel, d’intégrer les nouvelles façons de travailler », souligne Mathieu Michel, secrétaire d’Etat (MR) chargé de la Régie. « De réduire les surfaces occupées, donc les coûts de location, et les frais énergétiques », traduit Laurent Vrijdaghs, l’administrateur général.