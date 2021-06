Thomas Vermaelen ne peut plus prendre de carton jaune à l’Euro sous peine de suspension: «C’est comme ça», relativise-t-il

Thomas Vermaelen a été l’un des Diables les plus décisifs dimanche soir lors de la victoire étriquée de la Belgique contre le Portugal (1-0) en huitièmes de finale de l’Euro. Le doyen de la sélection a éteint le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo. « On a bien analysé son jeu avant le match. Je savais qu’il fallait être très concentré et prêt physiquement », a expliqué le défenseur de 35 ans, « content d’avoir tenu le choc ».

C’est pourtant la défense qui cristallisait la plupart des inquiétudes avant le début du tournoi. « Oui, des doutes existaient, mais nous n’y avons pas vraiment fait attention. Nous avons consacré notre énergie à la préparation des matches. La défense a été bonne contre le Portugal mais toute l’équipe a fait du bon travail », a expliqué le joueur de Vissel Kobe lundi en conférence de presse depuis le centre national de Tubize. « Je ne suis pas ici pour donner tort aux gens, je suis simplement motivé à l’idée de gagner ce tournoi. »