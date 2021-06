Elisabeth Degryse: «Il faut envisager la maladie comme un problème collectif à régler ensemble»

«Il faut que l’on se donne les moyens de détecter les burn-out et autres affections psychologiques, mais aussi de suivre et de former correctement les managers sur ces questions-là.» explique vice-présidente de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes. © Hatim Kaghat.

ENTRETIEN

Faire du bien-être des travailleurs une priorité afin de prévenir l’incapacité de travail… Les Mutualités chrétiennes en sont certaines désormais : la bienveillance, l’accompagnement psychologique et administratif et l’attention aux conditions de travail sont les piliers de la prévention des maladies de longue durée. Une prévention qui doit s’organiser avant l’incapacité, pendant celle-ci et lors du retour au travail. Une étude qualitative réalisée auprès de 4350 travailleurs empêchés en dit long sur le phénomène. Elisabeth Degryse, vice-présidente de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes livre au public et au monde politique ses recommandations.