L’incapacité de travail explose: 7% de plus chaque année

Huit milliards et six cents millions d’euros. C’est, en 2019, la somme colossale que l’État a consacrée au paiement des indemnités de maladie au bénéfice des travailleurs fragilisés. Cette somme représente à elle seule près de 12 % du budget de la sécurité sociale. Derrière les chiffres ce sont les vies de centaines de milliers de travailleurs qui sont bouleversées. La Mutualité chrétienne s’est lancée dans une vaste étude quantitative et surtout qualitative pour comprendre – en lien avec le témoignage de 4350 affiliés – le vécu des personnes avant, pendant et après leur incapacité de travail.

