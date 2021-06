Rachat de RTL par Rossel et DPG: un «scénario favorable» pour la ministre des Médias

La ministre des Médias, Bénédicte Linard, voit dans le rachat de RTL par Rossel et DPG, – « un duo belge emblématique de notre paysage médiatique qui connaît très bien le marché » – un « scénario favorable » pour l’avenir de celui-ci. « C’est mieux qu’une reprise par un groupe étranger ». Elle souligne que ces acteurs sont bien conscients des enjeux importants du secteur qui sont, selon elle : la modification rapide du paysage médiatique (marché de plus en plus concurrentiel, omniprésence des géants du Net, l’érosion des revenus publicitaires,…), le pluralisme et le maintien d’une information de qualité ainsi que la nécessité de continuer à investir dans la production locale. « Il y a une opportunité pour remplir les grilles de RTL avec des productions audiovisuelles de chez nous. Cela va permettre de soutenir toute la chaîne de création et de production. C’est un enjeu très important ».