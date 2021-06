Consommation: un million d’utilisateurs pour Klarna en Belgique

Achetez maintenant, payez plus tard. » La vieille recette de la carte de crédit fonctionne toujours plusieurs décennies après son invention. Klarna, énorme fintech suédoise – après une dernière levée de fonds bouclée il y a deux semaines, l’entreprise est valorisée à 46 milliards de dollars (39 milliards d’euros), soit près de deux fois plus que Deutsche Bank, quasi autant qu’ING Group… – l’a bien compris. Mais pour se différencier dans un marché déjà saturé d’acteurs et auquel les régulateurs sont de plus en plus attentifs, elle l’a remise au goût des « millennials », enrichie de quelques algorithmes nourris aux données, moulée dans une application « intuitive » vantée par des ambassadeurs à mille lieues de l’univers financier.