Etats-Unis: la tournée de remobilisation d’un Donald Trump revanchard

Inquiet de la procédure judiciaire lancée contre lui à New York, rancunier envers les Républicains qui soutinrent la procédure de destitution lancée après l’assaut contre le Capitole, Trump veut remobiliser ses troupes dans les Etats-clés en vue des « midterms » de 2022 et punir « les traîtres ».

Donald Trump n’oublie jamais rien. La scène politique se porte bien sans lui ? L’ex-président retraité à Mar-a-lago, en Floride, ressasse ses tracas passés et à venir, les procédures de destitution liées à l’enquête russe, l’Ukraine et l’assaut du 6 janvier contre le Capitole (5 morts), ainsi qu’une probable inculpation par les procureurs new-yorkais. Entouré d’ennemis, réels ou imaginaires, l’ex-magnat de l’immobilier applique donc à la lettre les préceptes de son défunt mentor, Roy Cohn : ne jamais laisser un affront impuni, contre-attaquer et punir ses détracteurs.