UE: les institutions cherchent à gêner le moins possible avec ses bâtiments

Les institutions de l’UE à Bruxelles, c’est une histoire un peu chaotique, parfois douloureuse, pas toujours coordonnée. Près de 30 ans après la désignation de Bruxelles comme siège officiel des institutions (dans le compromis d’Edimbourg de 1992), ces deux organes de l’UE sont en pleine introspection sur l’avenir de leur portefeuille immobilier bruxellois. Les autorités locales, il faut le dire, veillent au grain, notamment via la création d’un commissariat dédié, confié à Alain Hutchinson.

La Commission et ses directions générales, cela représente 780.000 m2 à Bruxelles. « Mais elles n’occupent pas toujours l’espace de manière appropriée », nous explique-t-il. Les institutions ont créé « un quartier un peu coupé de tout et isolé de la population, aujourd’hui, on s’allie et on se concerte ».