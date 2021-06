La proclamation, un moment de passage symbolique

Reportage

Ils sont plus d’une centaine de rhétos à s’être réunis ce lundi 28 juin 2021 à l’Athénée Paul Delvaux d’Ottignies pour se faire proclamer à l’issue de la fin de leurs secondaires. Tous et toutes, sur leur 31, vêtus de robes, costumes, chemises et combinaisons de toutes les couleurs, souriaient largement malgré un masque sur le nez. Grand jour et grand moment pour la plupart de ces élèves donc, qui s’en vont un diplôme à la main vers d’autres horizons. Un moment qui symbolise un passage, la fermeture d’une porte pour l’ouverture d’une nouvelle.