Tour de France: journée chaotique dans la lutte jaune

Julian Alaphilippe est « content d’être arrivé en un seul morceau ». Marc Madiot vocifère à la télévision et quémande un « changement », « sans quoi on peut avoir des morts ». « C’est la seule course de l’année où personne n’utilise ses freins », renchérit Jonathan Vaughters, le boss d’EF Education alors que Mathieu van der Poel rappelle la dangerosité de sa profession, parlant même de « chaos ». « J’étais à l’avant du peloton pour ne pas risquer de chuter », précise le maillot jaune. « Il y a beaucoup d’enjeu, c’est la plus grande course, des coureurs de classement général se bagarrent avec des équipes de sprinters… Ce sport est dangereux. »