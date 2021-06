Milieu de terrain: à quatre pour deux places

S’il y a bien une certitude absolue que Roberto Mancini avait avant ce tournoi, c’était la composition de son milieu de terrain : Jorginho-Verratti-Barella, l’incarnation même de l’Italie de Mancini. Et s’il y a bien un secteur qui mobilisera une grande partie de sa réflexion, c’est bien celui-là. Jorginho, excepté, le seul intouchable du lot (375 minutes sur 390 dans cet Euro, plus ou moins le même pourcentage de temps de jeu sous la gestion Mancini), ils sont quatre (Verratti, Barella, Locatelli et Pessina) pour deux places. Avec leur jeu plus physique, Locatelli et Pessina ont fait basculer une rencontre mal embrochée à leur montée au jeu.