Chiesa, titulaire sur la droite pour Berardi?

C’est une évidence que l’entrée de Federico Chiesa a fait basculer la rencontre. Dans un match très athlétique, sa vitesse, avec ou sans ballon, sa puissance, la spontanéité de ses frappes, sa lucidité aussi sur le but, ont réussi à l’élever un cran au-dessus des autres. Et certainement deux au-dessus de Mimmo Berardi, pourtant impeccable et décisif contre la Turquie et la Suisse. Avec l’avantage du recul, beaucoup reprochent à Mancini de ne pas avoir fait entrer le « Juventino » plus tôt. Aujourd’hui, ils sont encore plus à réclamer sa titularisation contre la Belgique... Pourtant, que Mancini abonde dans leur sens n’est pas couru d’avance.