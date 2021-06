C’est un sacré pavé dans la mare que le rachat de RTL Belgium par les groupes Rossel et DPG Media. Les nouveaux propriétaires, qui ont déjà collaboré avec succès dans le passé, seront scrutés dans la mise en place des stratégies annoncées et jugés sur les résultats obtenus. Mais, à ce stade, on peut parler d’événement à quatre égards, au regard de l’histoire du capitalisme belge et de l’état des médias en Europe.