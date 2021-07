Porté par le promoteur CAAAP et dessiné par le duo d’architectes parisiens de réputation mondiale Jakob + MacFarlane, cette tour résidentielle située à 300 m de la côte et de la gare accueillera 97 appartements, une salle de mariage, une bibliothèque, une ludothèque, une salle du conseil municipal, un bureau de la police locale, une salle multifonctionnelle pour les événements avec foyer et une terrasse publique.

La vente sur plans démarre le 5 juillet.