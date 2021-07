Un «Jardin en ville» s’ajoute à la liste des projets à Wavre

Wavre est une commune qui bouge. Sur le site de cette commune de 30.000 âmes, on peut y voir les projets qui sont en cours ou à venir, qui visent à transformer le visage de la capitale du Brabant wallon, et particulièrement son centre-ville.

L’objectif déclaré de « Wavre in progress » est de faire de Wavre une ville de commerces haut de gamme « incitant à la flânerie et au shopping-balade dans un espace public particulier, apaisé, de qualité et sécure ».

Pour y arriver, différents axes de réflexion ont été pris en compte, comme la valorisation du patrimoine naturel, l’ouverture du cours d’eau local (la Dyle) ou encore l’apaisement de la circulation automobile.