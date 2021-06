Thorgan Hazard donne des nouvelles rassurantes de son frère: «Eden se sent déjà beaucoup mieux aujourd’hui»

Plus que trois jours avant le quart de finale des Diables contre l’Italie. De retour à Tubize depuis dimanche soir, la sélection belge poursuit sa préparation dans son QG. Ce mardi, c’est Thorgan Hazard, buteur héroïque contre le Portugal, qui a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse.

« Je pense qu’Eden avait plus peur à la fin du match contre le Portugal qu’aujourd’hui. Il se sent déjà mieux et il travaille beaucoup. Il a bien sûr envie d’être là et de continuer à aider l’équipe. Il est bien, il travaille beaucoup et c’est très important », a déclaré Thorgan Hazard.