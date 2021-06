Ethiopie: l’armée est mise en échec dans le Tigré, où le gouvernement met fin à son offensive

Décodage

Huit mois de guerre, plus de 900.000 civils en état de détresse extrême, la destruction de monuments historiques mais aussi de puits et d’adductions d’eau : la guerre qui vient de se terminer au Tigré, où les troupes des anciens dirigeants locaux, le Front populaire pour la libération du Tigré, ont repris la capitale Makale, laisse exsangue une province rétive, dont la population avait eu l’audace de soutenir ses anciens dirigeants et a été châtiée en conséquence… Addis Abeba, arguant de la nécessité de préserver la prochaine saison agricole, a décrété la fin d’une opération militaire qui s’est soldée par une défaite.