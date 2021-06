Les émissions des voitures neuves en baisse en Europe après trois ans de hausse

L'an passé, les émissions moyennes d'un véhicule neuf mis en circulation dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Islande et en Norvège ont chuté de 12%, à 107,8 grammes de CO2 par kilomètre, pour les quelque 11,5 millions de voitures immatriculées dans ces 30 pays.

Le recul de près de 15 grammes par kilomètre en 2020 "a représenté la première baisse depuis 2016" et "coïncide avec l'entrée en vigueur d'un standard plus strict d'émissions au 1er janvier 2020", a souligné la Commission européenne dans un communiqué.

Tirées par la vogue des SUV plus gourmands en carburant, les émissions avaient augmenté successivement en 2017, 2018 et 2019, interrompant des années de baisse régulière et remettant en question les objectifs européens.

Le niveau de 2020 devient la meilleure performance atteinte jusqu'ici: le record de 2016, qui était de 118,1 grammes par kilomètre, est nettement battu.