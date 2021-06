Pass sanitaire européen: le secteur aérien regrette les «stratégies disparates» des pays

Les principaux représentants du secteur aérien ont regretté mardi les « stratégies disparates » nationales de mise en œuvre du certificat sanitaire censé faciliter les déplacements cet été en Europe, à deux jours de son entrée en vigueur.

« La Commission européenne a travaillé étroitement avec le secteur [aérien] et abouti en un temps record à des certificats sanitaires communs et compatibles, mais pas moins de dix stratégies et solutions nationales [d’application] sont actuellement à l’étude dans l’Union européenne », ont regretté l’Association internationale du transport aérien (Iata), la branche européenne du Conseil international des aéroports (ACI Europe), l’Association européenne des compagnies aériennes (A4E) et l’association européenne des compagnies régionales (ERA).