«Personne de sensé n’irait construire en plein milieu des Hautes Fagnes»

« C’est vraiment un endroit tout à fait extraordinaire où la nature a repris ses droits au fil des années d’inactivité humaine », souligne-t-il. « Une personne qui a un peu de bon sens ne va proposer d’aller construire des habitations en plein centre des Hautes Fagnes ou de la forêt de Soignes. Même si on ne construit que sur une partie de cette zone. Il faut comparer la friche avec une usine qui travaille pour l’homme, qui est la base de notre vie, une grande machine à air conditionné : elle produit de l’oxygène, purifie l’air et l’eau que nous respirons et buvons, absorbe du CO2 et des particules fines, limite les canicules et, in fine, réduit le nombre de morts. Est-ce qu’il y a quelqu’un de sensé qui proposerait de détruire une usine qui produit des vaccins contre le coronavirus ? Ou même une partie ? Cela aurait le même effet : une atteinte directe et indirecte sur la santé de l’homme. »