Athlétisme : combien de Belges à Tokyo via le ranking mondial ?

C’est ce mardi 29 juin que s’est clôturé le système de qualification pour les JO de Tokyo via les rankings mondiaux. Un système qui s’est étalé sur deux ans, en 2019 et 2021 (il a largement été « gelé » en 2020 à cause de la pandémie pour ne pénaliser personne), et qui est censé récompenser les athlètes les plus réguliers plutôt que ceux qui réussissent un « coup » en leur attribuant un certain nombre de points en fonction de leur performance et de l’importance de la compétition où elle a été réalisée. Un système qui permettra, à côté de ceux qui ont réussi les minimums imposés, de compléter les listes des engagés aux JO. Celles-ci devraient être officialisées par World Athletics le 1er ou le 2 juillet.