Spectacle: des marionnettes s’installent au jardin

Le Petit Théâtre de Verdure accueille, tous les samedis et dimanches dans un jardin à Nethen, un spectacle de conte, inspiré du Petit Chaperon rouge.

Les enchanteurs Marc et Marie Fraylich. - Roger Milutin.

Comme tant d’autres du monde de la culture et de l’événementiel, Marc et Marie-France Fraylich sont des rescapés. Ils ont failli couler, lorsque le deuxième confinement les a astreints à une longue inactivité. Mais ils se sont accrochés, et les voilà, toujours debout. Avec le sourire en bandoulière, parce que sinon, sans optimisme, « ça ne va pas aller », autant se laisser moisir. Il n’empêche, « c’était la cata », observe Marie-France.

Ils ont bénéficié d’aides ponctuelles (1.500 euros par trimestre) de la Région flamande en 2020, quand ils habitaient encore à Merchtem. Depuis décembre, ils ont installé leurs couleurs (et un dinosaure qui ne passe pas inaperçu) dans le village de Nethen, non loin de Grez-Doiceau. La Région wallonne vient de leur allouer une prime de reprise. De quoi sortir la tête de l’eau.