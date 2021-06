La friche Josaphat, au cœur des enjeux de la capitale

Chacun y sera allé de sa sortie, sa déclaration, sa prise de position à mesure que la nouvelle mouture du Plan d’aménagement directeur (PAD) Josaphat se préparait à atterrir sur la table du gouvernement bruxellois. Ce sera chose faite jeudi. Il y a celle qui veut sauver la friche et sa très riche biodiversité et y éviter toute construction – la coprésidente d’Ecolo, Rajae Maouane. Il y a celle, partenaire de la première au sein de l’exécutif régional, qu’une telle déclaration a fait bondir et qui souligne la nécessité de nouveaux logements pour dédensifier certains quartiers de la capitale – la députée socialiste Isabelle Emmery. Il y a celui qui a déposé une proposition de résolution visant à étudier la possibilité d’y créer une réserve naturelle – Gaëtan Van Goidsenhoven, député d’opposition MR. Et puis, il y a les collectifs citoyens qui ont esquissé un plan B et réclament voix au chapitre.