Baptême de l’art: juillet commence par un P

Vous avez des enfants ? Pas forcément à vous mais quelque part, sous la main, vous avez des enfants ? Voilà, très bien, vous avez compris : les enfants, ce sont le formidable prétexte, le fabuleux laissez-passer pour une montagne de super-spectacles et concerts durant ce mois de juillet dans Bruxelles et toute la Wallonie !

Réservez pour elles et eux (et vous !) l’un des 10 concerts gratuits et en plein air des Estivales de la Woluwe, version réinventée des Musicales de la Woluwe pour cet été 2021, en collaboration avec la Commune de Woluwe-Saint-Lambert. Jusqu’au 21 juillet, on y a programmé du tango pour les plus jeunes, des concerts pour les familles avec chant, harpe et violon, un quatuor de clarinettes et l’indétrônable Pierre et le Loup en quintette à vents…