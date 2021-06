Un cheminement cyclo-piéton sécurisé pour relier Namur et Jambes

Le cheminement cyclo-piéton mis en place provisoirement entre juillet en novembre 2020 sera rouvert dès ce jeudi premier juillet, de façon définitive cette fois.

Alors que le chantier de la Confluence (aussi appelée le Grognon) touche à son terme, la mobilité se précise dans le quartier du Parlement de Wallonie à Namur. Les piétons ne devront plus contourner le rond-point installé en 2020 en traversant plusieurs voiries fréquentées.

Il s'agit d'une évolution point positive à la fois pour la sécurité des usagers faibles et pour la fluidité du trafic automobile.

Dès jeudi, ce passage situé sous l'avenue Baron Huart permettra aux piétons et cyclistes de relier Namur et Jambes de manière apaisée et plus rapide que par la voirie.