Diables rouges et Bleus ont rendez-vous: vous l’avez sans doute oublié, mais un Belgique – France arrive bientôt

L’élimination prématurée de la France contre la Suisse en huitième de finale de l’Euro est présente dans tous les esprits depuis ce lundi soir, et, par la même occasion, les chances de voir les Bleus affronter les Diables dans une revanche de la Coupe du monde 2018 ont été annihilées par la magnifique prestation de la Nati.

Mais, alors que la rivalité semble plus intense que jamais entre la Belgique et la France, on en aurait presque tendance à oublier que les deux pays vont s’affronter très prochainement.

Tous les deux qualifiés pour les demi-finales de la Nations League, Diables et Bleus vont en découdre le 7 octobre prochain, à Turin, dans une demi-finale qui s’annonce explosive, notamment du côté des supporters.