Quel est l’héritage de Mao?

Son rôle a été exagéré par l’orthodoxie », explique Victor Louzon, maître de conférences à la Sorbonne. « Après avoir été chassé des villes en 1927, le PC s’est ruralisé et militarisé, et est devenu beaucoup plus violent et autoritaire. Mao a été un des acteurs de ce virage et a véritablement pris le pouvoir autour de 1936, après la Longue Marche. À partir de là, on assiste à une expérimentation, appelée en Occident le maoïsme, qui est un mode d’exercice du pouvoir complètement dominé par Mao et ce durant 40 ans, de 1936 à sa mort en 1976 ».