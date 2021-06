Les 100 ans du Parti communiste chinois: que reste-t-il du parti fondé il y a 100 ans dans celui d’aujourd’hui?

Pour Xi Jinping, « le parti est au-dessus de tout ». Et dans une sorte de tour de passe-passe, l’actuel secrétaire-général du parti glorifie désormais l’époque maoïste, qualifiée d’« expérience précieuse ».

Dossier

Cela a commencé par un groupuscule formé par une poignée d’intellectuels pour arriver aujourd’hui à un Parti Etat à la tête de la 2e puissance économique mondiale et du pays le plus peuplé au monde », détaille Chloé Froissart, professeur de sciences politiques à l’Inalco (Paris). « Le PCC est une des organisations politiques les plus puissantes au monde : elle est passée de 53 membres en 1921 à 92 millions aujourd’hui. Par comparaison, le parti communiste soviétique, lors de sa chute en 1991 n’en comptait que 20 millions ».