Le FMI recommande à la Belgique de renforcer son plan d'ajustement

Pour maintenir son économie à flot et anticiper les futurs chocs, la Belgique devrait renforcer son plan d'ajustement et limiter les dépenses, estime le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport d'évaluation de la situation économique belge, publié mardi.

Selon l'institution financière basée à Washington, la réaction rapide de la Belgique à la pandémie de Covid-19 a permis d'en atténuer les répercussions sociales et économiques. "La poursuite de l'impressionnante campagne de vaccination des autorités et l'assouplissement des mesures de confinement contribuent également au renforcement de la confiance des consommateurs et des chefs d'entreprise", note le FMI dans son rapport.

Mais bien que les prévisions de croissance aient été revues à la hausse (5% en 2021 et 3,5% en 2022), les risques et incertitudes persistent.

Pour l'organisation internationale, il convient de supprimer progressivement les mesures générales de soutien à partir du mois d'octobre, moyennant la poursuite de mesures ciblées. "Les politiques devraient être de plus en plus axées sur la réponse aux défis budgétaires et structurels persistants, nombre d'entre eux ayant été aggravés par la pandémie", relève-t-elle.