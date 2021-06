Piot, notre seul gardien buteur

Christian Piot est le seul gardien de l’histoire ayant inscrit un but avec les Diables. Cela se passait lors d’un match amical à Rome, le 26 janvier 1977 (2-1), sur penalty. « En fait, en 1973, avec le Standard, Léo Dolmans en avait raté un contre le Beerschot et lors du match suivant, contre Feyenoord en Coupe de l’UEFA, le coach, Ned Bulatovic, m’a fait signe de monter le tirer, alors que ce n’était pas prévu. Mais j’en marquais souvent à l’entraînement. Je les ai alors tirés régulièrement avec les Rouches (NDLR : 9, tous réussis). Chez les Diables, c’était souvent pour Lambert mais lors de ce match à Rome, mon 39e et avant-dernier en équipe nationale, quand nous avons obtenu un penalty à la 83e minute alors que c’était déjà 2-0, je savais que c’était pour moi car Guy Thys m’avait désigné avant la rencontre. »