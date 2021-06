Piot plus optimiste que Van Himst

Les deux héros de 1972 suivent évidemment l’Euro actuel de près. Concernant les Diables, ils font logiquement remarquer que ce ne sera pas pareil avec ou sans Kevin De Bruyne et/ou Eden Hazard. Quoi qu’il en soit, Christian Piot se mouille : « On aura naturellement plus de chances s’ils sont rétablis mais bon, si vous voulez un pronostic, je dis 2-1 pour les Diables. Je prévois un match plutôt fermé car je ne vois aucune des deux équipes se livrer trop vite. Et je compte évidemment beaucoup sur Thibaut Courtois pour être aussi brillant que lors des matches précédents. Son point fort, c’est de n’avoir… aucun point faible ! »