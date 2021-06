Anoul n’a pu que sauver l’honneur

Lors de la Coupe du monde 1954 organisée en Suisse, la Belgique se retrouve versée dans un groupe composé de quatre équipes issues du même continent, l’Europe, avec l’Italie, l’Angleterre et le pays hôte. Après un très bon match nul 4 à 4 décroché face à l’une des deux têtes de série de la poule, l’Angleterre, l’équipe belge ne peut strictement rien opposer, le 20 juin au stade du Cornaredo de Lugano, à la Squadra Azzurra, qui se détache à 4-0 via des buts d’Egisto Pandolfini, Galli, Frignani et Lorenzi, avant que Paul Anoul ne sauve l’honneur belge en toute fin de rencontre. Les Diables, aujourd’hui tous décédés depuis la disparition du dernier survivant, Constant Huysmans le 16 mai 2016 à l’âge de 87 ans, quittent le tournoi déçus et amers, dès la phase de groupes, après avoir encaissé huit buts en deux sorties.