Les douaniers mèneront une action de zèle mercredi au port d'Anvers

Les douaniers réclament depuis un certain temps des recrutements supplémentaires, de meilleures conditions pour leur retraite et des salaires plus justes. Ils ont déjà mené des actions et ont rencontré le ministre mais les promesses restent "floues", selon les syndicats.

Les douaniers vont donc intensifier leurs actions, annonce le front commun syndical. Mercredi, des contrôles étendus seront organisés dans la zone portuaire d'Anvers et d'autres actions sont prévues en juillet.

"Avec ces contrôles, les douaniers veulent montrer à quel point ils sont importants dans la lutte contre la fraude fiscale", affirment les syndicats. "Lors d'actions précédentes, les douaniers ont fait des constatations pour des dizaines de milliers d'euros."