La Belgique avait besoin d’un point, qu’elle a obtenu

Les huit équipes qualifiées pour la phase finale de l’Euro italien sont réparties en deux groupes de quatre équipes, dont les vainqueurs s’affrontent en finale. La Belgique se retrouve avec l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie dans un groupe A extrêmement relevé. Après un partage face à l’Angleterre (1-1) et une victoire contre la Roja (2-1), Julien Cools et ses équipiers s’offrent, le 18 juin 1972 à Rome, une première finale dans le tournoi face à l’Italie.

Avec un avantage pour les Diables qui, parce qu’ils ont inscrit un but de plus que leurs rivaux transalpins, n’ont besoin que d’un partage pour atteindre la finale de l’épreuve. Et c’est exactement ce qui se produit, à l’arrivée d’un match très fermé, cadenassé par une équipe belge solide, solidaire et sûre d’elle, à l’image d’un Michel Renquin des grands soirs, face à des Italiens incapables de faire le jeu et d’inquiéter plus que cela Jean-Marie Pfaff.