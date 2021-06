Cavendish renoue avec le succès sur le Tour: ce qu'il faut retenir de la 4e étape (vidéo)

Dernier épisode de la série bretonne, cette 4e étape s'adressait à nouveau aux sprinters sur un format plus court, favorisant sur papier une course de mouvement sur les routes d'Ille-et-Vilaine.

Paradoxalement, le départ était surtout marqué par le mouvement de protestation du peloton, immobile un court instant avant quelques kilomètres en roue libre. Désireux de rouler par respect du public, les coureurs appelant au même respect, pour leur sécurité avant tout.

La course reprenant ses droits, c'est Van Moer qui passait à l'attaque, emmenant avec lui le seul Périchon. Volonté de montrer le maillot plus que réellement espérer éviter une arrivée massive, le duo collaborait jusqu'au démarrage du coureur Lotto, visiblement plus solide.