Vaccination, épidémie… La success story israélienne a-t-elle du plomb dans l’aile?

Des personnes marchant, tout sourire et sans masque sous le soleil de Tel Aviv, des jeunes suant et dansant dans des boîtes de nuit. Les images d’une société israélienne libérée du joug du covid donnaient espoir aux Belges de retrouver une vie normale. Aujourd’hui, on observe ce laboratoire du déconfinement avec circonspection : le taux de vaccination stagne et des clusters de variant alpha poussent à de nouvelles mesures sanitaires.

Dès le mois de janvier, de nombreux pays ont regardé, impressionnés, les statistiques de vaccination. Dès la fin mai, 64 % des Israéliens avaient reçu au moins une dose de vaccin. Mais depuis quelques semaines, le Canada (67 %) et le Royaume-Uni (65 %) ont dépassé l’Etat hébreu de quelques petits points. Et surtout, ces pays continuent à vacciner, alors que les aiguilles ne piquent plus (ou presque) de l’autre côté de la Méditerranée.