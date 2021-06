Migration: accord sur l’institution d’une agence de l’Union Européenne pour l’asile

La création de l’Agence européenne pour l’asile doit encore être formellement ratifiée par le Parlement et le Conseil.

Ylva Johansson, la commissaire européenne aux affaires intérieures et à la migration. - Dominique Duchesnes.

La présidence du Conseil et les représentants du Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur un règlement instituant une agence de l’UE pour l’asile.

L’actuel Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) sera transformé en une agence à part entière.

Celle-ci sera chargée d’améliorer le fonctionnement du régime d’asile européen commun (RAEC) en fournissant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux États membres dans le traitement des procédures d’asile nationales et en contribuant à une plus grande convergence dans l’évaluation des demandes de protection internationale.

Les États membres pourront demander l’aide de l’Agence en cas de pic de demandes d’asile.